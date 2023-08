Hemer: Polizei ermittelt Raser bei Geschwindigkeitskontrolle

Hemer. Die Polizei war an mehreren Stellen in Hemer mit dem Radar positioniert und überwachte die Geschwindigkeiten der Fahrzeuge. Sie erwischte Raser.

Die Polizei führte in Hemer wieder Geschwindigkeitskontrollen durch und konnte dabei einige Raser erwischen. Am Mittwoch, 30. August, waren die Beamten von 7 bis 9 Uhr in der Urbecker Straße stationiert und analysierten mit dem Radar die Fahrdaten von 213 Fahrzeugen. 11 Fahrzeugführer fuhren so schnell, dass Verwarngelder verhängt wurden. Der höchste Messwert betrug 48 Stundenkilometer. Innerhalb der geschlossenen Ortschaft ist in dem Bereich aber nur eine Maximalgeschwindigkeit von 30 km/h erlaubt.

+++ Lesen Sie auch: Nach Konzert in Hemer: Santiano meckert über Sauerlandpark +++

Wenig später standen die Polizisten von 9.35 bis 12.20 Uhr an der Märkischen Straße und registrierten die Geschwindigkeiten von 1679 Fahrzeugen. In der Zeitspanne wurden 18 Verwarngelder gegen Raser verhängt. Der höchste gemessene Wert lag bei 68 Stundenkilometer. 50 km/h sind dort zulässig.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer