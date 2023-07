Hemer: Polizei erwischt Raser an „beliebten“ Blitzer-Stellen

Hemer. Deutlich über der zugelassenen Höchstgeschwindigkeit lagen Autofahrer bei Kontrollen in Hemer. „Geblitzt“ wurde an berüchtigten Standorten.

Gleich an drei Standorten hat die Polizei in Hemer am Freitag Raser ertappt. Die größte Überschreitung gab es in Landhausen, wo ein in Bielefeld zugelassenes Auto mit 96 km/h gemessen wurde, obwohl nur 60 km/h erlaubt waren. Insgesamt wurden an der Straße Landhauser Heide nach Polizeiangaben 400 Fahrzeuge kontrolliert; 24 Fahrer erwartet nun ein Verwarngeld, in fünf Fällen wurden Anzeigen wegen einer Ordnungswidrigkeit aufgenommen.

Zuvor war bereits an der Märkischen Straße (B 7) die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer kontrolliert worden. Von 363 Fahrzeugen waren 24 zu schnell, in zwei Fällen gab es auch hier Anzeigen. Unrühmlicher Spitzenreiter ist ein Fahrer mit Lünener Kennzeichen, der innerorts mit 80 km/h unterwegs war.

Mit 72 km/h wurde fast zeitgleich ein Fahrer aus dem Märkischen Kreis an der Altenaer Straße erwischt. 15 Verwarngelder und zwei Anzeigen bei 400 kontrollierten Fahrzeugen sind die Bilanz der Polizei an diesem Streckenabschnitt. Auch dort gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h.

