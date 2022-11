Die Polizei war mit dem Radar unterwegs in Hemer und führte Geschwindigkeitskontrollen durch.

Hemer. Die Polizei führte in Hemer Geschwindigkeitskontrollen durch. Eine Geschwindigkeitsüberschreitung fiel dabei besonders auf.

Die Polizei führte am vergangenen Mittwoch, 16. November, von 10.30 Uhr bis 12.25 Uhr Geschwindigkeitskontrollen in der Urbecker Straße in Hemer durch. Insgesamt sind dabei 121 Fahrzeuge durch das Radar gemessen worden.

Die größte Geschwindigkeitsüberschreitung erreichte ein Pkw mit 47 km/h in einem Tempo 30 Bereich.

