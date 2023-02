Hemer: Polizei führt Geschwindigkeitskontrollen durch

Hemer. Die Polizei führte in Hemer Geschwindigkeitskontrollen mit dem Radar durch. Mehrere Raser fielen dabei auf. Einer hingegen besonders.

Die Polizei führte in HemerGeschwindigkeitskontrollen mit dem Radar durch. Am Freitag, 24. Februar, waren die Beamten in Sundwig auf der Hönnetalstraße auf der Suche nach Rasern. 261 Geschwindigkeiten haben sie in der Zeit von 11.15 bis 12.15 Uhr gemessen. Fünf Verwarngelder haben sie dabei verhängt und eine Ordnungswidrigkeitsanzeige geschrieben. Der höchste gemessene Wert betrug 72 km/h. 50 sind in dem Bereich nur erlaubt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer