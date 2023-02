Die Polizei hat am Mittwoch an der Deilinghofer Straße in der Zeit von 17 bis 19.20 Uhr Radarmessungen durchgeführt

Radarmessung Hemer: Polizei kontrolliert 543 Fahrzeuge per Radarmessung

Deilinghofen. Die Polizei hat an der Deilinghofer Straße in Hemer bei Radarmessungen am Mittwoch 543 Fahrzeuge kontrolliert.

Dabei wurden 543 Fahrzeuge gemessen, es gab eine Ordnungswidrigkeitenanzeige, 28 Verkehrsteilnehmer mussten ein Verwarngeld bezahlen. Der höchste Messwert lag bei 77 km/h bei erlaubten 50 bei km/h außerhalb einer geschlossenen Ortschaft.

