Hemer: Polizei kontrolliert 556 Verkehrsteilnehmer

In Hemer-Sunwig gab es Radarkontollen der Polizei.

Sundwig. An der Hönnetalstraße in Hemer-Sundwig hat die Polizei Radarmessungen durchgeführt. Der höchste Messwert lag bei 74 km/h.

Die Polizei hat am Freitag von 10 bis 12.40 Uhr an der Hönnetalstraße die Geschwindigkeit von 556 Verkehrsteilnehmern per Radarmessung kontrolliert. Es gab eine Ordnungswidrigkeitenanzeige und 20 Verwarngelder.

+++ Auch interessant: Ein Baum im Babywald als persönliches Geschenk +++

Der höchste Messwert lag bei 74 Stundenkilometern bei erlaubten 50 km/h innerhalb geschlossener Ortschaften.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer