Hemer: Polizei kontrolliert Geschwindigkeit in Landhausen

Am Montag wurde die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer in Hemer-Landhausen von der Polizei kontrolliert.

Hemer Bei Radarkontrollen in Landhausen kontrollierte die Polizei an der Straße Landhauser Heide 290 Fahrzeuge. Es gab Anzeigen und Verwarngelder.

Die Polizei hat am Montag in Hemer-Landhausen an der Straße Landhauser Heide in der Zeit von 10.55 Uhr bis 12.45 Uhr die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer kontrolliert. Dabei wurden 290 Fahrzeuge per Radar gemessen.

16 Verkehrsteilnehmer mussten ein Verwarngeld bezahlen, zwei bekamen eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Der höchste Messwert lag bei 83 km/h, die erlaubte Geschwindigkeit an der Messstelle liegt bei 60 Stundenkilometern.

