Hemer: Polizei kontrolliert Geschwindigkeit von 2214 Autos

Hemer. Die Polizei hat an der Märkischen Straße und an der Deilinghofer Straße die Geschwindigkeit von insgesamt 2214 Verkehrsteilnehmern kontrolliert.

Am Samstag blitzte die Polizei in der Zeit von 10 Uhr bis 15.15 Uhr an der Märkischen Straße per Radar 1750 Fahrzeuge. Es gab eine Ordnungswidrigkeitenanzeige und 23 Verkehrsteilnehmer mussten ein Verwarngeld zahlen. Der höchste Messwert lag bei 69 km/h, erlaubt waren 50 km/h.

In der Zeit von 12.30 Uhr bis 14.05 Uhr gab es am Samstag Radarkontrollen an der Deilinghofer Straße. Dabei wurden 464 Fahrzeuge gemessen, es gab sechs Ordnungswidrigkeitenanzeigen und 18 Verwarngelder.

Höchster Messwert bei 83 Stundenkilometern

Der höchste Messwert lag bei 83 km/h bei erlaubten 50 Stundenkilometern.

