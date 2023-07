Hemer: Polizei kontrollierte 810 Fahrzeuge mit dem Radar

Hemer. Die Polizei war in Hemer mit dem Radar auf der Suche nach Rasern. 810 Fahrzeuge kontrollierten sie. Temposünder waren auch darunter.

In Hemer führte die Polizei auf der Landhauser Straße am Mittwoch, 12. Juli von 7.30 bis 10.50 Uhr Geschwindigkeitsmessungen mit dem Radar durch. Dabei sind die Daten von 810 Fahrzeugen erfasst worden. In 28 Fällen sorgte die überschrittene Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer dafür, dass ein Verwarngeld verhängt wurde. Die höchste gemessene Geschwindigkeit lag bei 66 Stundenkilometern. Erlaubt sind in dem Bereich allerdings nur 50.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer