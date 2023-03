Hemer: Polizei misst Geschwindigkeit von 2491 Fahrzeugen

Hemer. Die Polizei hat an mehreren Stellen im Hemeraner Stadtgebiet die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer kontrolliert.

An vier Stellen im Hemeraner Stadtgebiet kontrollierte die Polizei am Freitag und Samstag die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer. Am Samstag gab es Radarmessungen der Polizei an der Deilinghofer Straße zwischen 11.20 und 12.05 Uhr. Dabei wurden 220 Fahrzeuge gemessen. Es gab zwei Ordnungswidrigkeitenanzeigen und zwölf Verkehrsteilnehmer mussten ein Verwarngeld bezahlen. Der höchste Messwert lag bei 77 Stundenkilometern bei erlaubten 50 km/h.

An der Märkische Straße kontrollierte die Polizei am Samstag zwischen 12.15 und 13.55 Uhr insgesamt 1360 Fahrzeuge per Radarmessung. Die Beamten schrieben eine Ordnungswidrigkeitenanzeige und verhängten 27 Verwarngelder. Der höchste Messwert lag bei 74 Stundenkilometern bei erlaubten 50 km/h.

An der Ostenschlahstraße gab es am Freitag zwischen 6.50 und 9.10 Uhr Radarmessungen von 678 Fahrzeugen. Dort mussten 17 Verkehrsteilnehmer Verwarngelder zahlen. Das schnellste Auto war dort mit 48 km/h bei erlaubten Tempo 30 unterwegs.

Zwischen 9.20 und 10.45 Uhr blitzte die Polizei am Freitag an der Altenaer Straße per Radar. 233 Fahrzeuge wurden gemessen, es gab eine Ordnungswidrigkeitenanzeige und 15 Verwarngelder. Der höchste Messwert lag bei 70 km/h bei erlaubten 50.

