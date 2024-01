Hemer: Polizei schreibt Anzeigen bei Radarkontrollen

Die Polizei hat in Hemer per Radar die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer kontrolliert.

Hemer Am Samstag hat die Polizei per Radar an der Mendener Straße und an der Landhauser Straße die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer kontrolliert.

In Hemer hat die Polizei am Samstag an zwei Stellen die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer per Radar gemessen. Zwischen 9 und 10.50 Uhr wurden an der Mendener Straße per Radar 600 Fahrzeuge gemessen. Es gab eine Anzeige und 17 Verwarngelder. Der schnellste Fahrer war mit 74 Stundenkilometern unterwegs, erlaubt sind an dieser Stelle 50 km/h.

454 Fahrzeuge gemessen

In der Zeit von 11.20 bis 13.50 Uhr gab es Radarmessungen der Polizei an der Landhauser Straße. Dort wurde die Geschwindigkeit von 454 Fahrzeugen kontrolliert. Die Polizei schrieb eine Ordnungswidrigkeitenanzeige und verhängte dort ebenfalls 17 Verwarngelder. Das schnellste gemessene Fahrzeug war mit 77 statt erlaubter 50 Stundenkilometer unterwegs.

