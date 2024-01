Hemer: Polizei sucht Geldbörsendieb mit Fahndungsfoto

Die Polizei in Hemer fahndet nach einem Dieb.

Hemer Mit einer gestohlenen EC-Karte hat ein Mann Geld abgehoben. Die Polizei sucht den Täter nun mit Fotos der Überwachungskamera.

Mit einem richterlich freigegebenen Fahndungsfoto sucht die Polizei in Hemer öffentlich nach einem Tatverdächtigen. Der unbekannte Dieb beobachtete am 19. Oktober 2023 eine Frau beim Bezahlen mittels EC-Karte.

Anschließend entwendete der Mann die Geldbörse der Geschädigten und hob an der nahegelegenen Sparkassenfiliale Geld ab. Der Täter trug eine Basecap und Steppjacke in Olive-grün, Pullover der Marke „Ellesse“ in Blau und eine medizinische Maske. Fotos, eine Personenbeschreibung sowie weitere Informationen sind im Fahndungsportal zu finden. Hinweise zur Identität der Personen nimmt die Polizei unter 02371/9199-0 entgegen.

