Nach einer Unfallflucht an der Jahnstraße in Hemer sucht die Polizei nun nach Zeugen.

Blaulicht Hemer: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht an Jahnstraße

Hemer. An der Jahnstraße in Hemer wurde ein schwarzer VW Passat beschädigt. Der Verursacher flüchtete. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Zu einer Unfallflucht kam es laut Polizeibericht zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen an der Jahnstraße. Ein schwarzer VW Passat parkte in diesem Tatzeitraum am Fahrbahnrand im Bereich der Hausnummer 3.

+++ Auch interessant: So rocken 2600 Gäste und 13 Bands das Wispa-Festival +++

Als der Besitzer wieder zu seinem Auto kam, stellte er am vorderen linken Kotflügel Lackkratzer fest. Außerdem war der linke Außenspiegel beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden von rund 1200 Euro zu kümmern.

Polizei sucht Zeugen

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Hemer unter 02372 90990 zu melden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer