Hemer: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Die Polizei ermittelt nach einer Verkehrsunfallflucht an der Parkstraße in Hemer.

Hemer. An der Parkstraße in Hemer wurde ein roter Suzuki Swift beschädigt. Der Verursacher flüchtete, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Zu einem Verkehrsunfall mit Flucht kam es am Dienstag zwischen 12.20 und 13 Uhr an der Parkstraße 48. Laut Polizeibericht wurde in dieser Zeit ein ordnungsgemäß geparkter roter Suzuki Swift von einem anderen Auto beim Ein- oder Ausparken beschädigt.

+++ Auch interessant: Wie eine kleine Baustelle in Hemer den Verkehr lahmlegt +++

Die Beschädigung befindet sich hinten links am Radkasten. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne eine Schadensregulierung eingeleitet zu haben. Es entstand ein Schaden in Höhe von 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter 02372/90990 in Verbindung zu setzen.

+++ Lesen Sie auch: Nachrichten aus Hemer +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer