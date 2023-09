Hemer: Pro Buch feiert 25-Jähriges Bestehen

Hemer. Zum Jubiläum stellt der Lüdenscheider Autor Michael Wagner seinen neuen Krimi am 15. September in der Stadtbücherei vor.

Der gebürtige Lüdenscheider Michael Wagner stellt am Freitag, 15. September, um 19.30 Uhr in der Stadtbücherei seinen brandneuen Krimi „Himmelfahrt Höllenfahrt“ vor. Die Hobby-Ermittler Theo Kettling und Lieselotte Larisch lösen bereits ihren vierten Fall. Der Krimi entführt die Leser wieder in das Lüdenscheid der 70er Jahre.

Anlass für diese Lesung ist das 25-jährige Bestehen des Fördervereins Pro Buch. Der Verein wurde 1998 gegründet und unterstützt seitdem die Bücherei. So konnte sich die städtische Einrichtung in dem Vierteljahrhundert über fast 200.000 Euro an Zuwendungen freuen. Aber nicht nur finanziell, sondern auch mit persönlichem Einsatz wird die Bücherei unterstützt.

So hat es mit Pro Buch angefangen

Angefangen hatte alles im engen Gang vom Gewölbekeller, wo drei Damen jeden Mittwoch unermüdlich Bücher sortierten, damals noch fast ausschließlich Altbestände der Bücherei. Die wurden dann auf den Hemeraner Herbsttagen verkauft, und damit die Gelder an die Bücherei gehen konnten, brauchte man einen Verein. Der wurde am 27. August 1998 im Martin-Luther-Haus – dem heutigen Jugend- und Kulturzentrum – gegründet.

In den folgenden Jahren weitete sich die Tätigkeit aus. Neben eigenen Veranstaltungen wurden zunehmend private Bücherspenden entgegengenommen, sortiert und für den Verkauf aufbereitet. Im Zuge der Landesgartenschau und des Umzugs des Archivs ergab sich die Möglichkeit, in die Räume des ehemaligen Archivs umzuziehen. Dort entstand im Laufe der Jahre ein Antiquariat mit regelmäßigen Öffnungszeiten, das von den Bürgern hervorragend angenommen wurde und wird.

+++ Büchereiumbau in Hemer: Schafft „Pro Buch“ Übergangsphase? +++

Durch diesen Verkaufspunkt sind die Erlöse des Vereins in die Höhe geschossen, wodurch die Bücherei jedes Jahr mit einer großzügigen Unterstützung rechnen kann, von der unter anderem die Onleihe, ein Teil des Sommerleseclubs, die Leserwünsche, die Tonie-Figuren und vieles mehr bezahlt werden können. Der Verein möchte sein Jubiläum gern mit den Bürgern und Bürgerinnen feiern und lädt herzlich zu der Lesung ein. Der Eintritt ist frei.

