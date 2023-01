Hemer: Projekte für die Heimat werden gefördert

2022 wurde der „Heimat-Preis“ in Hemer vergeben, jetzt gibt es auch Förderungen durch den „Heimat-Scheck“.

Hemer. Der „Heimat-Scheck“ fördert konkrete Projekte, das Geld kommt vom Land. Hemeraner können sich bewerben.

Das Heimatprogramm des Landes NRW war bereits in der vergangenen Legislaturperiode ein großer Erfolg und wurde zur Freude des heimischen CDU-Landtagsabgeordneten Matthias Eggers für die Zeit von 2023 bis 2027 jetzt neu aufgelegt. „Das großartige Engagement vieler Ehrenamtlicher und die Arbeit von Vereinen werden auf diese Weise belohnt“, sagt Matthias Eggers. „Auch in den Städten meines Wahlkreises haben in den vergangenen Jahren viele Initiativen schon von den Instrumenten dieses Preises profitiert“, berichtet Eggers.

+++ Mehr aus Hemer: So soll die Digitalisierung der Verwaltung voranschreiten +++

Die schwarz-grüne Landesregierung stellt unter dem Motto „Heimat. Zukunft. Nordrhein-Westfalen. Wir fördern, was Menschen verbindet“, ab sofort 33,7 Millionen Euro jährlich zur Verfügung, um alles zu unterstützen, was Menschen zusammenführt und den Heimatcharakter sowie das regionale Erbe stärkt und nachhaltig erhält. Insgesamt fünf unterschiedliche Programme stehen zur Verfügung. Mit dem wahrscheinlich bekanntesten, dem „Heimat-Preis“ soll herausragendes Engagement gewürdigt und wertgeschätzt werden. „Der Heimatpreis wird durch die Kommunen vergeben. Ich freue mich, dass auch für dieses Jahr wieder viele Bewerbungen eingehen“, sagt Matthias Eggers.

Der „Heimat-Scheck“ hingegen ermöglicht die Förderung von konkreten Projekten, die sich mit dem Thema Heimat und Heimatgeschichte im Zusammenhang mit lokalen und regionalen Inhalten befassen. Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen will jährlich 1000 Projekte mit jeweils 2000 Euro fördern. Ergänzt wird das Heimatprogramm durch die Instrumente Heimat-Fond und Heimat-Zeugnis und die Heimat-Werkstatt, die momentan evaluiert und überarbeitet wird. Nähere Informationen zum Heimatprogramm bietet das NRW-Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung unter www.mhkbd.nrw.

+++ Lesen Sie auch: Nachrichten aus Hemer +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer