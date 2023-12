Hemer: Qual der Tannenbaumwahl in Sundwig

Hemer Die Sundwiger Feuerwehr lädt auch in diesem Jahr zum Tannenbaumverkauf mit Rahmenprogramm am Gerätehaus ein. Was es dabei alles zu erleben gibt.

Wer einen schönen Tannenbaum zu Weihnachten im Wohnzimmer stehen haben möchte, sollte sich so langsam einmal Gedanken machen, woher das gute Stück kommen soll. Auch in diesem Jahr bietet die Löschgruppe Sundwig der Freiwilligen Feuerwehr in Hemer wieder ihren traditionellen Tannenbaumverkauf an. Am 9. Dezember von 10 bis 22 Uhr sowie am 10. Dezember von 10 bis 13 Uhr wird dazu an das Gerätehaus an der Danziger Straße eingeladen.

Die freiwilligen Feuerwehrleute werden wie seit 2012 wieder Sauerländer Nordmanntannen anbieten. Dabei gilt es 470 Bäume zwischen einem und drei Metern, frischgeschlagen aus Altenaffeln, an den Mann zu bringen. Da die Nachfrage in den letzten Jahren weiter zugenommen hat, werden dieses Jahr auch wieder kleine Tischbäume zum Verkauf angeboten. Ebenso gibt eine kleine Auswahl an Blaufichten.

Erlebnis für die ganze Familie

Der Kauf des Weihnachtsbaumes wird bei der Löschgruppe zum Erlebnis für die ganze Familie. Denn neben dem richtigen Tannenbaum hat die Löschgruppe und ihr Förderverein noch einiges mehr zu bieten, damit auch Besucher, die keinen Baum suchen, am dritten Adventswochenende bei der Löschgruppe in Weihnachtsmarkt-Atmosphäre ein paar gemütliche Stunden verbringen können. So werden beispielsweise zwischen den Buden Feuerschalen für gemütliches Ambiente sorgen.

Kinder haben die Gelegenheit, in das im Sommer neu erhaltene Feuerwehrfahrzeug (LF20KatS) der Löschgruppe Sundwig hinein zu klettern und sich einmal hautnah anzuschauen, was die Feuerwehr so auf ihrem Auto hat. Zudem wird es Leckeres vom Grill, frische Waffeln sowie Getränke für das leibliche Wohl geben. Dabei freuen sich die Organisatoren stolz verkünden zu können, dass die Preise stabil bleiben.

Mehr aus Iserlohn, Hemer und Letmathe

Wer ein Heißgetränk bestellt, wird dieses aus einer extra in der „Tassenbrennerei“ hergestellten Tasse genießen können. Die 300 Tassen werden mit Pfand ausgegeben und wer seine Tasse anschließend mit nach Hause nehmen möchte, tut damit zugleich etwas Gutes, kommt der Erlös aus dem Tassenpfand doch der Jugendfeuerwehr zu Gute.

Vorbestellungen noch möglich

Nachdem in den Vorjahren der Kauf von Bäumen per Bestellschein sehr gut angenommen wurde, ist dies auch in diesem Jahr wieder möglich. Die Bestellscheine liegen an vielen öffentlichen Orten in der Stadt aus und können auch unter www.feuerwehr-sundwig.de heruntergeladen werden. Abgegeben werden können diese noch bis zum 5. Dezember bei der Metzgerei Webers, bei Trinkgut Dicke und beim Lottoladen in Sundwig. Erstmals bietet die Löschgruppe dieses Jahr auch die bargeldlose Zahlung per PayPal an. Mit einem weiteren Vorteil kann die Aktion aufwarten: Innerhalb Hemers liefert die Löschgruppe das ausgesuchte Bäumchen kostenlos nach Hause.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer