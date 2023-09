Hemer: Radarkontrollen der Polizei auf der Ihmerter Straße

Die Polizei kontrollierte mit dem Radar Fahrzeuge in Hemer.

Hemer. Die Polizei führte in Hemer Geschwindigkeitskontrollen mit dem Radar durch. Über 500 Fahrzeuge wurden kontrolliert. Mehrere Raser waren darunter.

Die Polizei führte in Hemer auf der Ihmerter Straße Geschwindigkeitskontrollen durch. Am Montag, 11. September, waren die Beamten von 13.50 bis 16 Uhr vor Ort und kontrollierten insgesamt 523 Fahrzeuge. In 17 Fällen mussten Verwarngelder wegen überhöhter Geschwindigkeit verhängt werden. Der höchste gemessene Wert betrug 68 Stundenkilometer. Innerhalb der geschlossenen Ortschaft sind nur 50 km/h erlaubt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer