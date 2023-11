Hemer: Randalierer verletzt Polizeibeamten

Ein Polizist wurde bei dem Einsatz in Hemer verletzt. Foto: Markus Joosten / FUNKE Foto Services

Hemer Ein stark alkoholisierter Mann hat in Hemer in einem Getränkemarkt randaliert, trug Betäubungsmittel bei sich und verletzte einen Polizisten.

Ein 31-jähriger Mann hat am Mittwoch laut Bericht der Polizei gegen 7.45 Uhr die Tür eines noch geschlossenen Getränkemarktes an der Altenaer Straße in Hemer eingetreten. Zusammen mit zwei nicht angeleinten Hunden betrat er den Laden und nahm diverse Waren aus den Regalen.

Als die Polizei eintraf, weigerte er sich, die Hunde anzuleinen. Auch einen Ausweis wollte der alkoholisierte Mann nicht vorzeigen. Als er durchsucht werden sollte, wehrte er sich, befreite sich und kam dann mit erhobenen Fäusten auf die Beamten zu. Die Polizisten überwältigten ihn gegen seinen erheblichen Widerstand. Er konnte erst nach dem Eintreffen von Verstärkungskräften gefesselt und abtransportiert werden. Bei seiner Durchsuchung kam eine Dose mit weißem Pulver zum Vorschein. Während der Untersuchung durch eine Ärztin musste er festgehalten werden. Die Ärztin bescheinigte die Gewahrsamsfähigkeit. Auf Anordnung des Amtsgerichts wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der 31-Jährige und ein Polizeibeamter erlitten leichte Verletzungen. Der in Hemer gemeldete Mann bekam Strafanzeigen wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Sachbeschädigung, Hausfriedensbruchs und wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

