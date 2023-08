Hemer: Raser flüchtet vor Polizei und überfährt Schild

Die Polizei musste einen Raser in Hemer stoppen.

Hemer. Eine Verfolgungsjagd mit der Polizei hat sich ein 23-jähriger Hemeraner geliefert. Es gab gleich mehrere Strafanzeigen.

Er raste mit Tempo 100 durch die Stadt und ignorierte rote Ampeln: Ein 23-jähriger Hemeraner hat in der Nacht zu Montag versucht, sich einer Polizeikontrolle in Hemer zu entziehen. Gegen 0.20 Uhr wurde eine Streifenwagen-Besatzung auf der Europastraße auf den Fahrstil eines schwarzen BMW aufmerksam. Die Beamten folgten dem Wagen und gaben auf der Hönnetalstraße Anhaltezeichen. Statt anzuhalten, gab der Fahrer Gas, fuhr mit über 100 km/h in Richtung Sundwig. Kurz nach der Einmündung Hönnetalstraße/Felsenmeerstraße verlor der Fahrer aufgrund seiner hohen Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Wagen, kam nach rechts auf den Gehweg ab und fuhr auf der danebenliegenden Grünfläche ein Verkehrszeichen um. Teile des Fahrzeugs flogen über die Straße, dennoch setzte der Fahrer seine Fahrt fort.

Kurze Zeit später bog er auf einen Innenhof ab und stieg aus. Auf die Aufforderung der Polizei, stehen zu bleiben, reagierte er nicht. Offenbar fühlte er sich nicht angesprochen. Die Beamten legten ihm Handfesseln an. Auf dem Beifahrersitz saß die 21-jährige Fahrzeughalterin. Der offensichtlich alkoholisierte 23-jährige Fahrer räumte die Fahrt ein. Die Ampel habe Grün gezeigt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht, so dass die Beamten den Fahrer mit zur Wache nahmen, um ihm eine Blutprobe abnehmen zu lassen. Der Wagen wurde sichergestellt, der Führerschein gegen den Willen des Fahrers beschlagnahmt.

Die Polizeibeamten schrieben eine Reihe von Strafanzeigen: wegen Straßenverkehrsgefährdung mit Fahrunsicherheit infolge Alkoholgenusses, grob verkehrswidrigem und rücksichtlosen Fahren („verbotenes Kraftfahrzeugrennen“), unerlaubtem Entfernen vom Unfallort sowie gegen die Halterin wegen des Zulassens der Fahrt.

