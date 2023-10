Die Polizei in Hemer hat in Sundwig einen Raser erwischt.

Polizei Hemer: Raser in Sundwig doppelt so schnell wie erlaubt

Hemer. Mit 92 statt erlaubter 50 km/h ist ein Raser aus dem Hochsauerlandkreis in Hemer erwischt worden. Einem Fahrverbot erging er trotzdem knapp.

Mit 92 km/h ist ein Autofahrer aus dem Hochsauerlandkreis in Hemer am Mittwoch geblitzt worden. Dabei waren auf der Hönnetalstraße in Sundwig in Fahrtrichtung Deilinghofen nur 50 km/h erlaubt. Da die Stelle außerhalb geschlossener Ortschaft liegt, kam der Fahrer laut Polizei um ein Fahrverbot herum. Insgesamt wurden zwischen 9.25 und 11.05 Uhr 342 Fahrzeuge kontrolliert. 15 Fahrer müssen ein Verwarngeld zahlen, in zwei Fällen wurden Anzeigen wegen einer Ordnungswidrigkeit geschrieben.

Kontrolliert wurde anschließend auch in der Wiehagen-Kurve. Dort wurde die Geschwindigkeit von 361 Fahrzeugen gemessen. Die Polizei hat 23 Verwarngelder ausgesprochen. Bei zugelassenen 30 km/h war der schnellste Fahrer mit 47 km/h unterwegs.

