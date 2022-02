Iserlohn/Hemer: Raub in Tankstellen – Polizei zeigt Foto

Hemer/Iserlohn. Nach mehreren Überfällen auf Tankstellen in Iserlohn hat es jetzt die Aral in Hemer getroffen. Die Polizei fahndet nun mit einem Foto.

Der Serienräuber, der es seit Wochen in den späten Abendstunden auf Tankstellen und andere Einrichtungen in der Region abgesehen hat, hat am Donnerstag womöglich zum ersten Mal auch in Hemer zugeschlagen: An der Aral-Tankstelle an der Märkischen Straße bedrohte der Unbekannte gegen 23.50 Uhr einen Mitarbeiter mit einer chromfarbenen Pistole. Er erbeutete Bargeld, wie die Polizei am Freitag berichtete.

Demnach forderte der Täter den Mitarbeiter auf, ihm große Geldscheine zu geben und in eine mitgebrachte Brötchentüte zu legen. Anschließend flüchtete der Mann fußläufig in Richtung Geitbecke. Wie viel Geld er erbeutet hat, teilte die Polizei nicht mit.

Der Mitarbeiter konnte den Täter wie folgt beschreiben: etwa 28 bis 30 Jahre alt, ungefähr 1,75 Meter groß, mit einer schlanken Statur; er trug ein dunkelblaues Oberteil mit weißem Nike-Zeichen und Reflektorstreifen an der Flanke und im Nacken sowie eine schwarze Jogginghose mit weißem Nike-Zeichen, dazu schwarze Schuhe, schwarze Handschuhe, eine schwarze oder dunkelgraue Mütze sowie ein schwarzes Tuch/Schal vor dem Gesicht.

Mehrere ähnliche Überfälle in Iserlohn und Menden

Eine Fahndung verlief bislang ergebnislos. Ob es einen Zusammenhang zu den vergangenen Raubüberfällen gibt, ist Gegenstand der Ermittlungen. In Iserlohn waren Ende Januar zwei Tankstellen überfallen worden: Zunächst die Shell an der Mendener Straße, wenige Tage später auch eine Filiale an der Baarstraße.

Auf Beschluss des Amtsgerichtes veröffentlicht die Polizei nun die Bilder der Überwachungskameras von dem Überfall auf die Shell-Tankstelle am 27. Januar um 21.35 Uhr. Damals wurde er als ungepflegt beschrieben und auf etwa 40 Jahre geschätzt. Er soll etwa 1,70 Meter groß sein und trug an den Tattagen eine khakifarbene Hose, eine schwarze Jacke mit kleinem Reißverschluss am linken Oberarm sowie halbhohe, braune Schuhe.

Ein ähnlicher bewaffneter Raubüberfall ereignete sich am vergangenen Samstag auch in einem Geschäft in der Iserlohner Innenstadt. Auch aus Menden und Fröndenberg meldete die Polizei zuletzt vergleichbare Taten in Tankstellen und einem Imbiss, bei denen die Mitarbeiter jeweils mit einer Pistole bedroht wurden.

Hinweise nimmt die Polizei in Iserlohn, Tel. 02371/9199-0, entgegen.

