Hemer: Reha-Sport auch bei Parkinson hilfreich

Hemer Bewegung ist auch bei Morbus Parkinson wichtig. In der Turnhalle Landhausen in Hemer gibt es einen zertifizierten Rehabilitationssport.

Der Schwimmverein Plettenberg bietet im Rahmen eines Netzwerkes und in Zusammenarbeit mit der Deutschen Parkinsonvereinigung als Selbsthilfegruppe jeden Mittwoch von 14 bis 15 Uhr in der Turnhalle Landhausen, Am Osterbrauck 1, in Hemer ambulanten zertifizierten Rehabilitationssport für neurologische Erkrankungen mit dem Schwerpunkt Parkinson an. Aktuell sind noch Plätze frei.

Mehr aus Iserlohn, Hemer und Letmathe

Sport treiben bei Morbus Parkinson? Geht das trotz beginnender Bewegungseinschränkungen? „Es geht nicht nur, sondern wird den Patienten dringend empfohlen: Sport hat eine nachweislich therapeutische Wirkung, mindert Krankheitssymptome und kann das Fortschreiten der Erkrankung verlangsamen“, schreibt Annette Dunker, Fachgebietsleiterin Rehabilitation.

Körperliche Aktivitäten unbedingt fortsetzen

Sport und Bewegung gehören zu einem gesunden Lebensstil. Für Patienten mit Morbus Parkinson gelte das in einem besonderen Maße: Zahlreiche neurologische Forschungsarbeiten hätten gezeigt, dass sich der Verlauf der Parkinson-Erkrankung durch eine Bewegungstherapie positiv beeinflussen lasse. Betroffene sollten also körperliche Aktivitäten auch nach der Diagnose unbedingt fortsetzen und sogar intensivieren – und wer vor der Erkrankung noch nicht sportlich aktiv gewesen sei, sollte nun damit beginnen, so der Schwimmverein Plettenberg.

Der Schwerpunkt dieses zertifizierten Rehabilitationssports richtet sich an Parkinson Erkrankte. Aber auch andere neurologische Patienten, die Rehasport machen möchten, können sich melden. Es besteht auch die Möglichkeit, mit Rollator oder Rollstuhl am Training teilzunehmen. Das Angebot ist zertifiziert durch den Behinderten- und Rehabilitationssportverband Nordrhein-Westfalen.

Informationen und Anmeldungen sind über Annette Dunker, 02391-6096776 oder 0170-9803522, sowie per Mail rehasport@sv-plettenberg.de möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer