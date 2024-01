Hemer: Rettungshubschrauber landet direkt am Busbahnhof

Der Rettungshubschrauber Christoph 8 ist am Donnerstag in Hemer gelandet.

Hemer Mitten in der Innenstadt ist am Donnerstag ein Rettungshubschrauber gelandet. Er wurde aus einem ungewöhnlichen Grund nach Hemer beordert.

Eine Helikopter-Landung mitten in der Innenstadt von Hemer hat am Donnerstag für Aufsehen gesorgt. Der Rettungshubschrauber war alarmiert worden, um einen Notarzt zu einem medizinischen Notfall an der Sparkasse-Hauptstelle zu bringen, da die Notarzteinsatzfahrzeuge (NEFs) aus Hemer und den umliegenden Städten alle parallel schon im Einsatz waren, berichtet die Feuerwehr. Gegen 10.30 Uhr landete der ADAC-Helikopter Christoph 8 am Busbahnhof. Wenig später konnte er wieder abheben.

