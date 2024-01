Aufgrund eines medizinischen Notfalls im Bereich der Dorfstraße ist am Donnerstagvormittag in Landhausen ein Rettungshubschrauber gelandet (Symbolfoto).

Hemer Aufgrund eines medizinischen Notfalls ist am Donnerstagvormittag ein Rettungshubschrauber im Bereich der Dorfstraße in Landhausen gelandet.

Ein Rettungshubschrauber landete am Donnerstag in Hemer: In Landhausen an der Dorfstraße gab es einen medizinischen Notfall. Infolgedessen wurde ein Rettungshubschrauber angefordert. Die Feuerwehr Hemer sicherte die Landestelle vor Ort ab.

Mehr aus Iserlohn, Hemer und Letmathe

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer