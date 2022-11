Hemer: Riesiger Andrang beim Trödelmarkt in der Europaschule

Schon zu Beginn des Trödelmarktes in der Europaschule in Hemer war eine Menge los.

Hemer. Nach drei Jahren war der Trödelmarkt zurück in der Europaschule in Hemer. Der Förderverein spricht über die Zukunft und den Zweck der Gewinne.

Um 14 Uhr sollte es in der Aula der Europaschule in Hemer am vergangenen Samstag losgehen. Der erste Trödelmarkt seit drei Jahren coronabedingter Pause. Das Interesse hätte nach der Zeit verloren gegangen sein können, stattdessen war der große Raum bereits kurz nach der Öffnung rappelvoll mit Besuchern.

Bücher, jede Menge Kinderspielzeug- und kleidung, Deko und vieles mehr gab es zum kleinen Preis zu haben. „Ich war in diesem Jahr bei einem anderen Trödelmarktund habe dort nur zwei Sachen verkauft. Hier ist viel los und es läuft schon besser“, sagte eine Verkäuferin.

52 Stände beim Trödelmarkt in der Europaschule Hemer

Mit 46 Ständen ging das Pilotprojekt 2018 an den Start, bei der neuesten Auflage waren es bereits 52. Sogar eine Warteliste wurde eingerichtet, weil der Andrang so groß war. Wer Kleidung anprobieren wollte, konnte sich in eine improvisierte Umkleidekabine zurückziehen. Möglich machte die Veranstaltung erneut der Förderverein der Gesamtschule. Die Einnahmen aus den Standgebühren sowie dem Kaffee- und Kuchenverkauf werden zum Teil in die Sozialkasse gehen. „Damit werden Eltern unterstützt, um beispielsweise Klassenfahrten bezahlen zu können“, sagt Katrin Pielhau, Mitglied des Fördervereinvorstands.

In der Vergangenheit konnte mit den Geldern unter anderem eine Musikanlage für das Schülercafé in der ehemaligen Hauptschule angeschafft werden. Nach Möglichkeit soll es nun wieder mindestens jährlich einen solchen Trödelmarktgeben. Denkbar wäre aber auch öfter mit einer weiteren Veranstaltung bereits im kommenden Frühjahr. Abhängig ist das natürlich von der Nachfrage.

Organisierten den Trödelmarkt in der Europaschule in Hemer: Katrin Pielhau (links) und Lena Hartmann-Altes vom Förderverein der Gesamtschule. Foto: Kevin Kretzler

Die schien bei allen Altersklassen groß gewesen zu sein. Auch wenn sich vermutlich niemand so sehr über einen erfolgreichen Einkauf gefreut hatte, wie die kleinen Besucher, wenn sie Spielautos und Co. in die Arme schlossen.

