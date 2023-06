Hemer: „Rifferin“ bildet kunstvoll gefährdete Korallen nach

Hemer. Was eine „Rifferin“ macht, erfahren Interessierte bei einer Ausstellung im Alten Amtshaus in Hemer. Es geht um gefährdete Korallen.

Die Ausstellung „Korallen – faszinierende Lebewesen der Weltmeere“ wird am Freitag, 9. Juni, in Hemer eröffnet und von Freitag bis Sonntag gezeigt. Ausgestellt wird eine große Anzahl handgearbeiteter Korallen aus verschiedenen Materialien, Farben und Formen, die zu einer beeindruckenden Meereslandschaft arrangiert wurden. Viele unterschiedliche Korallenarten wurden nachempfunden.

Die Idee, hyperbolische Skulpturen in Form von Korallen zu häkeln, stammt aus Australien und wurde schon in vielen Ländern gezeigt. Auch in Baden-Baden hat das Museum-Frieder-Burda im vergangenen Jahr eine große Korallenausstellung präsentiert, die von vielen sogenannten „Rifferinnen“ aus ganz Deutschland und auch von der in Hemer ausstellenden „Rifferin“ gefertigt und von fast 70.000 Besuchern gesehen wurde.

Ausstellung im Alten Amtshaus

Sie soll ein Bewusstsein für den Einfluss der Klimaveränderung auf die Natur schaffen. „Diese kleine Ausstellung ist eine Hommage an die Schönheit und Vielfalt der Unterwasserwelt und soll gleichzeitig auf die Bedrohung der Korallenriffe aufmerksam machen“, so die in Hemer ausstellende „Rifferin“ Helene Hackstein. Die Ausstellung ist im Alten Amtshaus in der Zeit von 11 bis 18 Uhr zu sehen. Der Eintritt ist frei.

