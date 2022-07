In Hemer ist ein Roller gestohlen worden.

Polizei Hemer: Roller von Parkplatz an Hönnetalstraße gestohlen

Hemer. Die Polizei in Hemer sucht den Dieb eines Piaggio-Motorrollers. Das Fahrzeug war auf einem Parkplatz an der Hönnetalstraße abgestellt.

Ein Roller ist in Hemer in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gestohlen worden. Der Piaggio Kleinkraft war auf einem Parkplatz an der Hönnetalstraße geparkt, teilt die Polizei mit. Täterhinweise lagen zunächst nicht vor.

