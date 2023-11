Hemer: Ronan Keating kommt in den Sauerlandpark

Hemer Am 31. August wird Ronan Keating ein Konzert in Hemer geben. Wann und wo es die Eintrittskarten für den Auftitt im Sauerlandpark gibt.

Pünktlich zu seinem 30-jährigen Jubiläum als Sänger und Musiker kündigt Ronan Keating eine neue Tour durch Deutschland an. Er wird unter anderem Halt in Hemer machen. Und zwar am Samstag, 31. August, im Sauerlandpark.

Ronan Keatings beeindruckende Musikkarriere begann 1994 mit der Band Boyzone. Deren erster Hit-Song „Love Me For A Reason‘“ stieg sofort in die Top drei der Single-Charts ein. Von da an war Ronans Weg in der Musikszene unaufhaltsam. Mit Boyzone als eine der größten Pop-Bands der Neunziger, erreichte er allein sechs Nummer-Eins-Hits sowie insgesamt 16 Top-Five-Singles. Im August 1999 landete er dann mit seinem Solo Hit „When You Say Nothing At All“ aus dem Soundtrack von „Notting Hill“ seine erste eigene Nummer-eins-Single. 2004 markierte Keatings erstes Jahrzehnt in der Musikindustrie, das mit dem Album „Ronan Keating - 10 Years Of Hits“ gefeiert wurde. Das Album stieg direkt auf Platz 1 ein und verkaufte weltweit fast 2,5 Millionen Exemplare. Im Laufe der Jahre veröffentlichte Ronan Keating weitere erfolgreiche Alben, darunter „Bring You Home“ (2006) mit den Hits „All Over Again“ und ‚Iris‘, sowie ‚Time Of My Life‘ (2016), bei dem er intensiver am Songwriting beteiligt war.

Doch neben seiner Liebe zur Musik hat Ronan Keating auch seine Leidenschaft zum Radio entdeckt. 2017 stieg er bei Magic Radio als Co-Moderator der Morningshow „Magic Breakfast“ ein und erweiterte so sein Repertoire als Radiomoderator. In der Zeit der Pandemie, die für viele Musiker eine große Herausforderung darstellte, veröffentlichte Keating das Studioalbum „Twenty Twenty“, um sein 20. Jahr als Solokünstler zu feiern. 2021 bewies er einmal mehr seine Vielseitigkeit als TV-Moderator in der BBC-Prime-Time-Show „The One Show“ sowie als Juror in „The Voice Kids“ und jüngst auch bei „The Voice of Germany“.

2024 stehen nun wieder aufregende Pläne an: Ronan Keating wird wieder auf Tour gehen und in Deutschland zahlreiche Konzerte spielen. Das Publikum darf sich auf seine einzigartige Live-Performance freuen, denn Ronan Keating ist nicht nur Radiomoderator und TV-Persönlichkeit, sondern vor allem ein begnadeter Sänger und Performer, der die Bühne mit seiner Musik zum Leben erweckt.

Tickets gibt es zum Preis von ab 67,40 Euro. Der Vorverkauf startet am Freitag, 1. Dezember um 10 Uhr exklusiv bei Eventim. Über alle anderen Plattformen sind Tickets ab Montag, 4. Dezember um 10 Uhr zu bekommen. Selbstverständlich können Karten auch im Ticketshop an der Ostenschlahstraße vor Ort gekauft werden

