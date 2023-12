Hemer: Sascha Bisley und das Thema Gewaltbereitschaft

2017 hat Sascha Bisley sein Buch „Bisneyland“ in Iserlohn vorgestellt.

Hemer Der Iserlohner Autor Sascha Bisley liest am Donnerstag, 7. Dezember, im Jugend- und Kulturzentrum Hemer. Anmeldungen sind erforderlich.

Die Gewaltbereitschaft auch unter Kindern und Jugendlichen habe in den vergangenen Jahren erheblich zugenommen, heißt es in einer städtischen Pressemitteilung. Deshalb hat das Jugendamt das Thema „Gewalt, Gewaltbereitschaft, Prävention und mögliche Folgen“ aufgegriffen und veranstaltet Lesungen des Iserlohner Autors Sascha Bisley speziell für die Schülerinnen und Schüler ab Klasse 9 der weiterführenden Hemeraner Schulen.

Sascha Bisley wird zunächst aus seinem Buch „Zurück aus der Hölle“ lesen. Anschließend findet eine Podiumsdiskussion statt, bei der die Schülerinnen und Schüler Fragen stellen und mit ihm und den anderen Anwesenden diskutieren können. Die Lesung findet am Donnerstag, 7. Dezember, um 10 Uhr im Saal des Jugend- und Kulturzentrums in der Parkstraße 3 statt. Insgesamt ist für diese Veranstaltung ein Zeitfenster von zwei Stunden geplant. Der Eintritt ist kostenfrei.

Für den Termin stehen etwa 180 Plätze zur Verfügung. Die Plätze werden nach Reihenfolge der Anmeldung vergeben. Anmeldung, Information und Rückfragen: wenden Sie sich bitte an folgende Mitarbeiter: Yvonne Demerath, 02372/551-359, Daniel Braun, 02372/551-244 und Michael Hoppe, 02372/551-283. Zusätzlich findet noch eine Veranstaltung speziell für die Gesamtschule am Freitag, 19. Januar 2024, in der Aula der Schule statt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer