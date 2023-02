Hemer: Sattelzug beschädigt Verkehrszeichen

Am Kreisverkehr Europastraße/Pastoratstraße in Hemer-Deilinghofen wurde ein Verkehrszeichen beschädigt.

Deilinghofen. Ein Sattelzug soll in Hemer-Deilinghofen ein Verkehrszeichen eines Kreisverkehrs beschädigt haben und kümmerte sich nicht um den Schaden.

Ein Verkehrszeichen am Kreisverkehr an der Europastraße/Pastoratstraße wurde am Montag gegen 7.15 Uhr vermutlich durch einen abbiegenden Sattelzug beschädigt.

Die Polizei berichtet, dass sie einen Zeugenhinweis dazu erhalten hat. Durch den abbiegenden Sattelzug wurde das Verkehrszeichen umgebogen.

Sachschaden liegt bei rund 200 Euro

Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne eine Schadensregulierung eingeleitet zu haben. Der Sachschaden liegt bei rund 200 Euro.

