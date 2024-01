Die Hemeraner Feuerwehr musste bei einem Wohnungsbrand am Nieringser Weg sechs Personen aus dem brennenden Haus retten.

Feuerwehr Hemer: Sechs Verletzte bei Wohnhausbrand in Deilinghofen

Deilinghofen Ein Brand am Nieringser Weg in Deilinghofen sorgt für einen Feuerwehreinsatz. Fast alle Hemeraner Löschgruppen sind im Einsatz.

Bei einem Brand am Nieringser Weg am Montag gegen 14 Uhr in Deilinghofen sind laut ersten Erkenntnissen sechs Personen verletzt worden. Die Feuerwehr ist vor Ort und kümmert sich um den Notfall. Die Hönnetalstraße ist nach Polizeiangaben zur Stunde gesperrt.

Bei einem Brand am Nieringser Weg in Deilinghofen wurden sechs Personen verletzt. Foto: Ralf Engel / IKZ

Der Brand hat sich offenbar im Erdgeschoss entwickelt. Durch die starke Rauchentwicklung konnten die Bewohner des ersten Obergeschosses und des Dachgeschosses nicht flüchten. Mit einer Drehleiter wurden eine Person gerettet, mit der Hilfe von Fluchthauben konnten weitere Personen gerettet werden.

Die Verletzten wurden in Rettungswagen versorgt und teilweise bereits ins Krankenhaus gebracht.

