Betrug Hemer: Senior fällt auf Computer-Betrug herein

Hemer Ein Hemeraner fiel auf einen „Microsoft-Betrug“ herein. Ein aufmerksamer Mann konnte den 69-Jährigen aufklären und die Polizei hinzuziehen.

Ein 69-jähriger Hemeraner ist auf „Microsoft“-Betrüger“ hereingefallen. Ein aufmerksamer Tankstellen-Mitarbeiter bewahrte ihn vor noch höherem Schaden. Der Senior war im Internet unterwegs, als sich ein Meldungsfenster auf seinem Bildschirm öffnete. Auf dem wurde er aufgefordert, Microsoft anzurufen, damit sein Computer entsperrt werden könne. Der Senior befolgte die Aufforderung. Er landete natürlich nicht bei Microsoft, sondern bei einem Betrüger, wie die Polizei mitteilt.

Der forderte ihn auf, Wertkarten zu kaufen und ihm die Codes durchzugeben. Das tat der 69-Jährige noch in der Tankstelle. Als der Mitarbeiter das hörte, hatte der Senior bereits alle Codes durchgegeben. Wahrscheinlich hätte der Betrüger nach diesem ersten Erfolg weitere Codes verlangt. Die Polizei wurde hinzu gerufen. Betroffene sollten keinesfalls solchen Aufforderungen am Computerschirm folgen. Möglicherweise liegt überhaupt keine Sperre vor. Und selbst wenn so wäre oder Viren den Computer befallen hätten, würde die angebliche Microsoft-Hotline nicht wirklich helfen.

