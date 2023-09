Hemer: Seniorenzentrum feiert tanzend den Welt-Alzheimertag

Am Welt-Alzheimertag reisten die Seniorinnen und Senioren im Altenheim der AWO musikalisch in die Vergangenheit.

Hemer. Am Weltalzheimertag sind die Seniorinnen und Senioren des AWO-Parkheims Hemer in die Vergangenheit getanzt. Das bot das Programm.

Bereits seit vielen Jahren findet am 21. September der Welt-Alzheimertag statt, um auf die Situation von Menschen mit einer Demenzerkrankung und dessen Angehörigen aufmerksam zu machen. Dieses Ziel wird ebenfalls durch das Seniorenzentrum der Arbeiterwohlfahrt in Hemer verfolgt. Dieses Jahr stand der Welt-Alzheimertag im Altenheim an der Parkstraße unter dem Motto „Tanz in die Vergangenheit“.

Im geschützten und geschlossenen Wohnbereich der Einrichtung, wo nahezu ausschließlich Menschen mit einer Demenzerkrankung und Weg- und Hinlauftendenz leben, wurden verschiedene Themengänge installiert, um so Erinnerungen aus dem früheren Leben zu erwecken.

Instrumente und Tänze zum Welt-Alzheimertag

Die Gänge wurden passend zu den Themen Mode, Musikinstrumente und Tänze geschmückt, wodurch eine angenehme Atmosphäre geschaffen wurde.

Bei Kaffee, Kuchen und den Klängen von Liedern wie beispielsweise „Er gehört zu mir“ von Marianne Rosenberg oder „Rote Lippen soll man küssen“ von Peter Kraus wurde gemeinsam getanzt, geschunkelt und auch viel gelacht. Durch den „Tanz in die Vergangenheit“ konnten die Bewohnerinnen und Bewohner zusammen mit dem Mitarbeiter-Team ihre Erinnerungen zum Leben erwecken und hatten dabei jede Menge Spaß und besondere Momente.

