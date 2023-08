Hemer: Silbermond kündigen Konzert im Sauerlandpark an

Hemer. Die „Auf Auf - Sommer“-Tour von Silbermond wird verlängert und kommt in den Sauerlandpark Hemer. Wir verraten, wann es losgeht und Tickets gibt.

Nach dem durchschlagenden Erfolg ihres aktuellen Nummer-Eins-Albums „Auf Auf“ und der großartigen Resonanz auf den „Auf Auf – Sommer 2023“ mit weit über 150.000 verkauften Tickets und ausverkauften Shows, kündigen Silbermond neue Konzerte für das kommende Jahr 2024 an. Auch in Hemer.

+++ Lesen sie auch: Sauerlandpark Hemer: Die schönsten Fotos von „Santiano“ +++

Und eines dieser Silbermond Open Air-Konzerte findet am Samstag, 24. August 2024 im Sauerlandpark in Hemer statt. Tickets zum Preis ab 65 Euro gibt es im Presale ab Mittwoch, 30. August, um 10 Uhr, bei eventim.de und undercover.de. Der allgemeine Vorverkauf beginnt am Montag, 4. September um 10 Uhr bei eventim.de,adticket.de und im Ticketshop des Sauerlandparks Hemer.

Silbermond bringt ihre Hits in den Sauerlandpark Hemer

Im Rahmen des „Auf Auf – Sommer 2023“ feierten die Fans gemeinsam mit Silbermond zu den Songs des neuen Nummer-Eins-Albums „Auf Auf“ sowie geliebten Hymnen wie „Symphonie“, „Durch die Nacht“, „Das Beste“, „Irgendwas bleibt“ oder „Leichtes Gepäck“. Zehn Termine waren ausverkauft – darunter auch drei Shows in Dresden, die am letzten Wochenende bei den Filmnächten am Elbufer ihren Höhepunkt fanden. 12.000 Fans waren bei diesem Heimspiel zu Gast und durften sich neben der Show und Kulisse auch über eine ganz besondere Ankündigung freuen. Von der Bühne kündigte Sängerin Stefanie Kloß die Verlängerung des „Auf Auf“-Sommers mit vielen neuen Terminen in 2024 an.

+++ Auch interessant: Michael Patrick Kelly in Hemer: Der Konzertabend in Bildern +++

Die Band Silbermond stand schon einmal, im Landesgartenschau-Jahr 2010 auf der Open-Air-Bühne des Grohe-Forums. Damals, am 30. Juli, verzauberten Stefanie und die Jungs 9000 Fans beim allerersten ausverkauften Großkonzert im späteren Sauerlandpark. Jetzt gibt es das Comeback – 14 erfolgreiche Jahre später.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer