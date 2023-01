Hemer: Feuer auf Terrasse droht auf Wohnung überzugreifen

Am Freitag kam es zu einem Brand auf einer Terrasse in der Becke in Hemer, Am Hillebach.

Hemer. Am Freitagmorgen gab es einen Sirenenalarm in Hemer. Die Feuerwehr wurde zu einem Brand in der Becke, Am Hillebach, alarmiert.

Am Freitagmorgen gegen 8 Uhr heulten die Sirenen in Hemer. Wie die Feuerwehr berichtet, brannte es im Terrassenbereich eines Hauses in der Becke, Am Hillebach.

Durch das Feuer platzte die Terrassentür. Das Feuer drohte, auf die Wohnung überzugreifen. „Durch das beherzte eingreifen einiger Nachbarn und der Feuerwehr konnte dies jedoch verhindert werden“, berichtet Andreas Schulte von der Feuerwehr Hemer.

Wie das Feuer auf der Terrasse entstehen konnte, ermittelt jetzt die Kriminalpolizei. Foto: Feuerwehr hemer

Zwei Personen wurden in Folge des Brandes im Rettungswagen behandelt, mussten aber nicht ins Krankenhaus gebracht werden.

Insgesamt 68 Feuerwehrmänner und -frauen waren im Einsatz. Die Kriminalpolizei ermittelt nun, wie es zu dem Feuer kommen konnte.

