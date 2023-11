Martinszug Hemer: So begeisterte der Martinszug in Deilinghofen

Hemer Beim diesjährigen Martinszug kamen wieder viele Eltern mit ihren Kindern in Deilinghofen zusammen. Nicht nur Martin hoch zu Ross kam gut an.

Was wäre der dunkle Monat November ohne Laternen, die ihn gerade rund um St. Martin etwas erhellen. Am Mittwochabend fand in Deilinghofen der traditionelle Martinszug statt und konnte sich dabei über einen großen Besucheransturm freuen. Eingeladen hatte dazu der Evangelische Kindergarten Deilinghofen in Kooperation mit seinem Förderverein. Das Angebot war aber für alle Familien offen, ganz gleich, ob die Kinder die Einrichtung besuchen oder nicht.

Auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz oberhalb des

kamen die Familien mit Kind und Kegel zusammen. Vielfach waren die Kinderwagen oder Buggys auch noch mit Lichterketten geschmückt. Vor Ort erwartete sie zunächst das Martinsspiel, bei dem der Legende nach der berittene Soldat Martin seinen warmen Mantel mit einem armen frierenden Bettler teilt und so seine Barmherzigkeit unter Beweis stellt.

Martinszug in Deilinghofen zieht ins Felsenmeerstadion

Anschließend ging es in einem kleinen Umzug, angeführt von St. Martin hoch zu Ross, in das benachbarte Felsenmeerstadion. Dort fand dann der gesellige Abschluss statt. Nicht fehlen durften dabei die typischen Martinsbrezeln. Für den herzhaften Hunger gab es auch noch Bockwürstchen. Bei Kinderpunsch und Glühwein konnte sich aufgewärmt werden, denn das Wetter war zwar trocken, aber der Wind war kalt.

Musikalisch untermalt wurde der Martinszug von den Bläsern des CVJM Posaunenchor Deilinghofen unter der Leitung von Martin Dodt. Dabei wurden traditionelle Martinslieder angestimmt.

Damit die Kinder auch bestens mit Laternen ausgestattet waren, hatte der Kindergarten vorweg einen Eltern-Kind-Basteltag angeboten. Es wurden Räume und Material zur Verfügung gestellt und zusammen konnten die Familien neue bunte, fantasievolle Laternen basteln oder alte neu aufarbeiten. In Trend lagen dieses Jahr in Deilinghofen unter anderem Fledermauslaternen.

