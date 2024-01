Tiere und Umwelt Hemer: So geht die Suche nach Hund Torres weiter

Hemer/Iserlohn Der ehemalige Straßenhund wurde immer wieder in Hemer und Iserlohn gesichtet. Die Köder der Lebendfallen wurden von ihm bisher ignoriert.

Mehrere Wochen schon ist der Hund Torres in der Natur unterwegs. Seit dem 23. Dezember wird der entlaufene Hund vermisst – fast vier Wochen lang. Es gibt immer wieder Sichtungen. Besonders im Schnee sind die Spuren des Vierbeiners gut erkennbar. Allerdings scheint Torres die Köder in den Lebendfallen zu ignorieren. Das ehrenamtliche Such-Team will jetzt weitere Möglichkeiten ausschöpfen. Ein Tierrettungsdienst soll eingeschaltet werden. Auch ein befreundeter Hund werde bei der Suche miteinbezogen.

„Er läuft und läuft, und es scheint ihm gutzugehen“, gibt Tanja Luckhardt vom ehrenamtlichen Such-Team den neuesten Stand wieder. Weder einen ausgehungerten, noch einen erschöpften Eindruck habe der Hund bisher bei Sichtungen gemacht. „Es ist fast so, als wäre es für ihn nie anders gewesen. Das ist schon erstaunlich“, sagt Tanja Luckhardt. Das Such-Team kann auch die Routen nachvollziehen. Einen Schlafplatz des Hundes konnte das Team aber bisher nicht aufspüren.

Größerer Fangzwinger könnte helfen

Auf die Lebendfallen hat der Hund bisher nicht reagiert. Spuren von ihm seien in der Nähe zu finden gewesen. „Er hat in der Nähe gebuddelt, aber selbst frische Hähnchen oder Dönerfleisch wollte er nicht nehmen“, erklärt Luckhardt. Das Such-Team will nun eine Tierrettung mit ins Boot holen. Die könnten mit einem Fangzwinger, einem deutlich größeren und geräumigeren Käfig, helfen. Notfalls könnte auch ein Betäubungspfeil den Hund ruhig stellen.

Ein persönlicher Kontakt könnte Torres auch zum Bleiben überreden. Der Boxer der Kusine der Hundehalterin ist wohl mit Torres sehr vertraut. Um den Hund einfangen zu können, bräuchte es dafür einen größeren, eingezäunten Bereich, der von den Helfern noch gefunden werden muss.

Such-Team freut sich über Sichtungen

Weiterhin gilt, dass private Einfangversuche der Sache nicht dienlich sind. Torres ist ein Angsthund und reagiert scheu auf Menschen. das Such-Team will vermeiden, dass sich der entlaufene Hund von seinen bisher bekannten Routen entfernt. Über Sichtungen, möglichst mit Bild oder Standortangabe, freuen sich die Helfer. Melden kann man sich unter 015127192433, 01719328223 oder 01756792780.

