Hemer: So geht es mit der Steinbruch-Erweiterung weiter

Hemer. Stricker & Weiken wollen die Fläche in der Becke in die Tiefe erweitern. Der Beirat der Unteren Naturschutzbehörde hat nun getagt.

Die Firma Stricker & Weiken plant, den Hartkalksteinabbau in der Becke in die Tiefe zu erweitern. Dafür stellte das Unternehmen einen Antrag auf Planfeststellung nach dem Wasserhaushaltsgesetz. Der Beirat bei der Unteren Naturschutzbehörde hat am Montag auch dazu im Lüdenscheider Kreishaus getagt. Eine Arbeitsgruppe soll gebildet werden. Diese soll dann eine Stellungnahme an die Untere Wasserschutzbehörde verfassen.

Für das Planfeststellungsverfahren läuft auch die Bürgerbeteiligung. Bis Freitag, 17. März, sind die Pläne und Gutachten im Rathaus, Zimmer 702, einsehbar. Bis zum 14. April können bei der Stadt oder beim Märkischen Kreis Bedenken geäußert werden.

