Hemer: So können Freiwillige bei Wiederaufforstung helfen

Die Freiwilligen des Bergwaldprojektes haben in Hemer fleißig gearbeitet. Am 4. November startet die nächste Pflanzaktion.

Hemer. Bergwaldprojekt und Stadt laden am 4. November zum vierten Pflanztag ein. Über 1600 Laubbäume sollen für neues Grün sorgen. So kann man mitmachen.

Bei drei großen Pflanzaktionen haben Freiwillige bereits zur Wiederbewaldung beigetragen. Nun steht der vierte Arbeitseinsatz an. Am 4. November organisiert das Bergwaldprojekt in Kooperation mit der Stadt Hemer einen großen Pflanztag. Insgesamt 135 freiwillige Teilnehmende werden über 1600 standortheimische Laubbäume pflanzen und sich somit für einen stabilen Mischwald der Zukunft einsetzen. Noch gibt es freie Plätze für den Einsatztag.

„Ziele des Einsatzes sind, die ökologische Situation am Projektstandort zu verbessern und die Teilnehmenden für einen schonenden Umgang mit unseren natürlichen Lebensgrundlagen zu sensibilisieren“, lädt die Stadt Interessierte ein. Die starken Auswirkungen der Klimakrise bekam der Wald um Hemer bereits 2007 beim Sturm Kyrill zu spüren. Damals wurden 400.000 Festmeter Holz im Stadtgebiet zerstört. Die extreme Dürre der vergangenen Jahre setzte Hemer, wie dem Sauerland insgesamt, dann weiter drastisch zu. Naturferne Fichten-Monokulturen können sich den klimatischen Veränderungen nicht anpassen und sterben auf großer Fläche ab. Das Bergwaldprojekt engagiert sich in der Region deswegen stark bei der Wiederbewaldung mit naturnahen und standörtlich wie klimatisch angepassten Baumarten. Unter der Anleitung von Hendrik von Riewel vom Bergwaldprojekt und unter der Regie von Stadtförster Dirk Basse wird der Verein mit den Freiwilligen jeden Alters am Samstag, 4. November, auf dem trockenen Standort einen Tag lang über 1600 Traubeneichen, Feldahorne und Traubenkirschen pflanzen.

Los geht es um 9 Uhr, Ende ist ca. um 17 Uhr. Für die Verpflegung mit ökologisch erzeugter, vegetarischer und möglichst regionaler und saisonaler Vollwertkost sowie Getränke ist gesorgt. Anmeldung sind noch unter https://www.bergwaldprojekt.de/projekt/2283/Hemer/2090 möglich.

Ein positives Gefühl

Dirk Basse, Stadtförster in Hemer, über den Einsatz: „Die Teilnehmenden lernen aktiv den Wald und seine Artenvielfalt kennen und leisten einen persönlichen Beitrag zu dessen Erhalt auch für kommende Generationen.“ Hendrik von Riewel vom Bergwaldprojekt fügt hinzu: „Die Helfer an dem Einsatztag spüren ihre eigene Selbstwirksamkeit in der Klimakrise. Das ist ein positives Gefühl und macht Lust auf mehr. Viele fahren nach Hause und stellen zumindest Teilbereiche ihres Alltags um, handeln zum Beispiel ressourcenschonender. Damit beteiligen sie sich an der sozial-ökologischen Transformation.“

