Schulen Hemer: So läuft die Anmeldung an den weiterführenden Schulen

Hemer Im Februar sind die Anmeldungen in den weiterführenden Schulen der Stadt Hemer notwendig. Das müssen Eltern wissen.

Schülerinnen und Schüler, die zum Schuljahr 2024/2025 vor einem Wechsel zu einer weiterführenden Schule der Stadt Hemer stehen, können ab Montag, 19. Februar, angemeldet werden. Eltern können ihr Kind bei Vorlage des Halbjahreszeugnisses des Schuljahres 2023/2024, dem von der Grundschule ausgestellten Anmeldeschein und der Geburtsurkunde des Kindes an der von ihnen gewählten Schule anmelden. Zudem soll der Impfpass zur Kontrolle der Masernschutzimpfung und der Schwimmausweis mitgebracht werden, teilt die Stadt mit. Falls ein alleiniges Sorgerecht besteht, ist die Vorlage eines entsprechenden Nachweises erforderlich.

Auch am Woeste-Gymnasium sind die Anmeldungen möglich. Foto: Ralf Engel / IKZ Hemer

Für das Friedrich-Leopold-Woeste-Gymnasium sind Anmeldungen von Montag, 19. Februar, bis Freitag, 23. Februar, von 8 bis 15 Uhr möglich. Es wird um eine Terminvereinbarung unter 02372/949-60/61 oder sekretariat@woeste.org gebeten. Weitere Informationen und das Anmeldeformular sind unter www.woeste.org abrufbar.

Anmeldungen an der Hans-Prinzhorn-Realschule sind von Montag, 19. Februar, bis Freitag, 23. Februar, montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr sowie freitags von 8 bis 12 Uhr, möglich. Ein Aufnahmeantrag kann bereits von der Homepage der Realschule (www.hans-prinzhorn-realschule.de) heruntergeladen werden.

Mehr aus Iserlohn, Hemer und Letmathe

Die Anmeldung für Schülerinnen und Schüler des neuen Jahrgangs 5 und für die neue Stufe 11 der Oberstufe an der Europaschule am Friedenspark – Gesamtschule der Stadt Hemer – ist bereits online auf der Startseite der Homepage www.europaschule-hemer.de möglich. Die eigentlichen Anmeldegespräche finden vom 19. bis 22. Februar in der Zeit von 12 bis 16 Uhr persönlich an der Schule statt. Das anzumeldende Kind sollte an dem Gespräch teilnehmen.

Terminvereinbarung für die Anmeldung

Um die Terminvereinbarung für das geplante Anmeldegespräch zu erleichtern, ist das Verfahren digitalisiert und vereinfacht: Eltern geben bitte über das Formular auf der Homepage Daten zum Kind an. Diese werden datenschutzkonform ausschließlich für den Zweck der Anmeldung bearbeitet und mit der Aufnahme gelöscht. Anschließend können Eltern einen Wunschtermin für das Anmeldegespräch dort online eintragen.

Am 1. Februar findet in der Aula der Europaschule ein Informationsabend zur Vorstellung des Systems Gesamtschule statt. Hierzu sind interessierte Schülerinnen und Schüler sowie die Eltern herzlich eingeladen (17.30 Uhr neue 5er, 19 Uhr neue Oberstufe).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer