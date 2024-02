Hemer: So läuft die Ferienbetreuung der OGS ab

Hemer Das Grohe-Forum in Hemer steht im Sommer nicht für die Ferienbetreuung der OGS-Kinder zur Verfügung. Jetzt präsentiert die Stadt Alternativen.

Die Sommerferienbetreuung der offenen Ganztagsschulen in Hemer im Sauerlandpark ist bereits zu einer schönen Tradition geworden, doch in diesem Jahr funktioniert die Betreuung nicht so wie sonst. Der Grund: Das Grohe-Forum bekommt einen neuen Boden und steht daher nicht zur Verfügung (wir berichteten). Somit fällt es als zentrale Anlaufstelle zum Beispiel für das Mittagessen und für die Nutzung bei schlechtem Wetter weg.

Gemeinsames Gespräch im Rathaus

Vor kurzem gab es ein gemeinsames Gespräch in der Verwaltung, mit Vertreterinnen der Stadtschulpflegschaft sowie des Jugendamtselternbeirates, um nach einer anderen, den Bedürfnissen von Eltern und Kindern angepassten Lösung zu suchen. So findet die Ferienbetreuung für die OGS-Kinder in diesem Jahr in den Schulen statt. Es besteht ein vertraglicher Anspruch auf Betreuung für die Dauer von drei Wochen in den Sommerferien.

Die Betreuungszeiträume in den einzelnen Schulen stellen sich wie folgt dar: In der Zeit vom 8. bis 26. Juli findet die Betreuung in der OGS Ihmerter Schule, der OGS Freiherr-vom-Stein-Schule und der OGS Diesterwegschule statt. Vom 29. Juli bis 16. August werden die Jungen und Mädchen in der OGS Woesteschule, OGS Deilinghofer Schule und der OGS Brabeckschule betreut.

In der Diesterwegschule können in diesem Jahr nur OGS-Kinder betreut werden. In der Oesetalschule findet keine Sommerferienbetreuung statt. Es besteht die Möglichkeit, die Schülerinnen und Schüler für die OGS-Ferienbetreuung der jeweiligen Schule anzumelden. Die Kinder der Wulfertschule können für das Ferienprogramm der Freiherr-vom-Stein-Schule angemeldet werden. Benötigt wird jedoch eine Arbeitgeberbescheinigung, dass in dem Betreuungszeitraum kein Urlaub in Anspruch genommen werden kann, heißt es in einem Elternbrief.

Ferienfreizeit des Jugendamtes in Ispei

Es besteht die Möglichkeit, Kinder als „Gastkinder“ (Kinder ohne OGS-Platz oder 8 bis 1 und 13+ Betreuungsplatz) für die Ferienfreizeit des Jugendamtes in Ispei anzumelden. Hier sollen laut Stadt die Kapazitäten im Hinblick auf die besondere Bedarfslage im nächsten Sommer deutlich aufgestockt werden. Weitere Informationen gibt es bei Matthis Danne (02372/551-269). Anmeldestart ist der 1. März. Die Anmeldung erfolgt online über die Website der Stadt Hemer.

