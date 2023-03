Hemer: So sieht die Arbeit eines Jugendschöffen aus

Hemer. Als Jugendschöffe kann man junge Menschen auf einen anderen Weg lenken. Ralf Schubert berichtet über seine Erfahrungen im Ehrenamt.

Wenn Jugendliche auf die schiefe Bahn geraten und Straftaten begehen, entscheiden bei einer Gerichtsverhandlung oft die Jugendschöffen mit, wie es weitergeht. Ralf Schubert ist seit fünf Jahren in diesem Amt und er will bald wieder antreten. Bis zum 28. April kann man sich noch bei der Stadt Hemer melden. Dann erstellt der Kinder- und Jugendhilfeausschuss eine Auswahlliste für das Amtsgericht Iserlohn und das Landgericht Hagen. „Jede Geschichte ist individuell“, berichtet Schubert über Prozesse aus den vergangenen fünf Jahren.

Schubert hat 15 Jahre lang beim Jugendamt gearbeitet, nun ist er der Personalratsvorsitzende der Stadt Hemer. Trotz seiner reichlichen Erfahrung hat er in seiner Zeit als Jugendschöffe viel Neues kennengelernt. Bei jedem Fall gucken sich die zwei Schöffen und der Richter die Lebensgeschichte des betroffenen Jugendlichen an. Was ist früher verkehrt gelaufen? Wie hätte man einwirken können? Was passiert im Elternhaus des Angeklagten? „Das ist ein großes Paket, trägt aber dazu bei, dass man optimal entscheiden kann“, sagt der 55-Jährige.

Auch schwere Fälle können dabei sein

Manchmal sind spezielle Schicksale mit den Fällen verbunden. Meist handelt es sich um Diebstähle, Körperverletzungen, Drogendelikte, räuberische Erpressung, Raubüberfälle oder fahrlässiges Autofahren. Aber es kann auch schwierigere Prozesse geben. Anfang März hatte ein 14-jähriger Iserlohner hinter dem Hemeraner McDonalds`s auf zwei andere Jugendliche mit dem Messer eingestochen und einen davon schwer, den anderen lebensgefährlich verletzt. Wie soll man da entscheiden? „Das ist nicht der Alltag“, sagt Ralf Schubert dazu.

Schlaflose Nächte haben die Fälle bei dem Jugendschöffen beim Amtsgericht bisher nicht ausgelöst. Bei extremen Verhandlungen wolle er das aber nicht ausschließen. Die Entscheidung fällen die Jugendschöffen gemeinsam mit dem Richter, die „Richter ohne Robe“ sind dabei gleichberechtigt. „Da man sich nicht kennt, hat man auch andere Impulse, die da reingetragen werden, und kommt auf andere Ideen“, beschreibt es Ralf Schubert. Man finde gemeinsam eine Lösung und diskutiert.

Entscheidung über Urteil erfolgt im Kollektiv

Als Schöffe trage man die Verantwortung nicht alleine, sondern im Kollektiv. „Wenn man einen guten Weg findet, kann man Jugendliche auf einen anderen Weg lenken“, erklärt Schubert seinen Zielgedanken bei der Urteilsfindung.

„Beim Jugendstrafrecht steht nicht die Strafe im Mittelpunkt, es geht um erzieherische Notwendigkeiten“, sagt Michael Hoppe von der Jugendgerichtshilfe der Stadt. Ein Gefühl für Gerechtigkeit, Einfühlungsvermögen, Menschenkenntnis und ein objektiver Blicke seien wichtig für das Amt des Jugendschöffens – vor allem wenn es um Freiheitsentzug geht. „Man greift massiv in das Leben eines jungen Menschen ein. Das ist eine große Verantwortung“, sagt der Mitarbeiter der Jugendhilfe.

Alle fünf Jahre werden Schöffen und Jugendschöffen gewählt. Zwei Jugendschöffen entsendet die Stadt zum Landgericht, fünf zum Amtsgericht. Damit eine Auswahl besteht, muss die Stadt doppelt so viele Vorschläge einreichen. Und noch etwas weiteres ist zu beachten: Es müssen gleich viele Frauen und Männer auf der Liste stehen. Parität ist gewünscht. Bisher haben sich nicht genügend Frauen gemeldet, und zu wenige für das Landgericht.

Die Rahmenbedingungen für ein wichtiges Ehrenamt

Maximal zwölf Mal im Jahr wird man vom Gericht angefordert. „Meist ist es aber weniger“, sagt Ralf Schubert. Außer Krankheit gibt es kaum Gründe, warum man fernbleiben darf. Die Schöffen erhalten den Verdienstausfall und eine Fahrtkostenpauschale. Erfrischungsgelder wie bei Wahlhelfern gibt es nicht. Mit wenigen Stunden sei es, so Schubert, allerdings oft nicht getan. Meist ziehe sich der Prozess über den ganzen Tag.

Der Kinder- und Jugendhilfeausschuss erstellt eine Liste, der Schöffenwahlausschuss trifft die Auswahl. Wenn sich nicht genügend Freiwillige melden, werden Bürger aus der Bevölkerung bestimmt. Ein Ehrenamt, das man nicht ablehnen kann. „Das hatten wir aber noch nie. Wir hatten immer genug Bewerber“, sagt Michael Hoppe. Bewerber müssen zwischen 25 und 69 Jahre alt sein und die Deutsche Staatsangehörigkeit haben. Auf der Seite der Stadt (www.hemer.de) ist unter dem Schlagwort Schöffenwahl 2023 ein passendes Formular zu finden. Ansprechpartner ist Michael Hoppe (02372/509-283, E-Mail: M.Hoppe@hemer.de).

