Hemer: So verteilen sich die Kinder auf die Grundschulen

Hemer. Vor allem die Woesteschule hat einen Anmeldeansturm erlebt. 16 bis 27 Schüler pro Klasse starten in einen neuen Lebensabschnitt.

Für 344 Kinder beginnt am Dienstag mit der Einschulung ein neuer Lebensabschnitt. Nach den aktuellen Anmeldezahlen der Stadt liegen die Klassengrößen der Erstklässler zwischen 16 und 27 Schülern. Die größten Klassen muss die Woesteschule bilden, die einen Anmeldeansturm erlebte. Im Dezember hatte es dort 72 Anmeldungen gegeben. Da aber nach der Klassenrichtzahl nur zwei Eingangsklassen gebildet werden durften, mussten Schulanfänger, die nicht aus dem direkten Einzugsgebiet kamen, abgelehnt werden.

Die kleinsten Klassen gibt es in der Wulfertschule. Die „I-Dötze“ verteilen sich wie folgt: Brabeckschule 41, Deilinghofer Schule 40, Diesterwegschule 42, Freiherr-vom-Stein-Schule 48, Ihmerter Schule 44, Oesetalschule 44, Woesteschule 53, Wulfertschule 32.

Die weiterführenden Schulen können für die Jahrgangsstufe 5 324 Schüler begrüßen. Am Friedrich-Leopold-Woeste-Gymnasium sind es laut Schulamt 91, an der Europaschule am Friedenspark 140 und an der Hans-Prinzhorn-Realschule 93 Schüler.

