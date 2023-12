Nina Heierhoff (v. li.), Tina Rosier und Tatjana Schroth genießen im Hemeraner Lädchen „tafelkult“ das Bad in dem Geschenke-Meer.

Soziales Hemer: So werden Wünsche von Kindern und Senioren erfüllt

Hemer Die Wunschweihnacht der Rotarier, die Sterne von „tafelkult“ und „strahlende Kinderaugen“ sorgen in Hemer für eine schöne Bescherung.

Gleich mehrere Benefizaktionen sorgen in diesen Tagen in Hemer für eine schöne Bescherung. Fast 500 Senioren und rund 250 Kindern können durch Spenden an Weihnachten individuelle Wünsche erfüllt werden. Damit die drei Aktionen gelingen konnten, haben die Initiatoren viel Zeit und Herzblut investiert.

„Strahlende Kinbderaugen“ bescheren 250 Kinder

Bei der Hemeraner Aktion „strahlende Kinderaugen“ stapelten sich die Päckchen. Foto: Ralf Engel / Hemer

Die Aktion „strahlende Kinderaugen“ kann dabei auf die längste Tradition verweisen. Dabei stand sie wegen des Datenschutzes schon auf der Kippe. Lions-Club und Wirtschaftsinitiative konnten aber einen anderen Weg finden, wie die Geschenke bei den von Armut oder anderen widrigen Umständen betroffenen Kindern ankommen. Durch die Hilfe der „CariTasche“ und des Kleiderladens „CariChic“ konnten die Organisatoren die Wünsche der Kinder herausfinden.

Diese Wunschzettel konnten Bürger in den Geschäften abholen und anschließend erfüllen. Die Geschenke wurden bis zum 9. Dezember gesammelt und dann zur „CariTasche“ gebracht. Dort wurden sie bei der Lebensmittelausgabe im Advent an die Familien verteilt.

Rotary Club Hemer erfüllt 181 Seniorenwünsche

Der Rotary Club Hemer hat 181 Geschenke für die Seniorenwunschweihnacht gepackt: Jonas Schmitz (v. li.), Dr. Hans-Peter Kaelberlah, Benno Burkert und Traugott Penderok. Foto: Privat / Steffens

Zum vierten Mal erfüllt der Rotary Club Wünsche von Senioren. Dank der Zusammenarbeit mit acht Hemeraner Pflegediensten, die die Wünsche an die Rotarier übermittelt haben, bekommen pünktlich zum Fest 181 Senioren und Seniorinnen einen persönlichen Weihnachtswunsch erfüllt. Unterstützt wurde die Seniorenwunschweihnacht auch tatkräftig durch den Hemeraner Einzelhandel, durch das Aufstellen von Spendenboxen und den Verkauf von Trüffel- und Likörspezialitäten sowie die vielen fleißigen Hände um den RC Hemer, die jeden einzelnen Wunsch besorgt und liebevoll verpackt haben. Rechtzeitig zum Fest gelangen die Geschenke über die Pflegedienste an die Empfänger.

Die exklusiv für diese Aktion gestalteten Trüffel- und Likörspezialitäten können in ausgewählten Hemeraner Geschäften erstanden werden. Der Reinerlös fließt vollständig in die Aktion „Seniorenwunschweihnacht“, so der Rotary Club. Wer die Seniorenwunschweihnacht unterstützen möchte, kann auf dem Weihnachtsmarkt im Sauerlandpark die Hütte des Rotary Clubs im Sinne von „ Genießen für einen guten Zweck“ unterstützen.

300 Päckchen für Senioren in Altenheimen

Wünsche von Senioren werden auch durch die Weihnachtsaktion des Westiger Geschäftes „tafelkult“ erfüllt. Zum zweiten Mal hatte Tina Rosier die Aktion „Wunschsterne für Senioren“ initiiert. Nach der gelungenen Premiere im Vorjahr wurde diesmal neben dem AWO-Parkheim auch das Seniorenheim Hermann-von-der-Becke berücksichtigt. In beiden Einrichtungen sammelten die Mitarbeiterinnen die Wünsche der Bewohner und leiteten sie anonymisiert an das Lädchen weiter. Hinzu kamen einige persönlich bekannte, alleinstehende Senioren.

Die Wünsche wurden dann auf 300 durch den Bastelkreis Ihmert geschnittene Sterne geschrieben. Im Geschäft an der Hauptstraße konnten die Kundinnen und Kunden die Wunschsterne zur Erfüllung mitnehmen oder den Gegenwert direkt vor Ort spenden, damit das Team von „tafelkult“ das Geschenk besorgen konnte. Die Palette reichte von warmen Hausschuhen über Pflegeprodukte bis zu Schlafanzügen. Aber auch so besondere Wünsche wie ein Horror-Thriller, eine CD mit Volksmusik oder Senioren-Memory gehörten dazu. Auch manche Herausforderungen, wie Kleidungsstücke in besonderen Größen und Farben meisterte das Team.

Nina Heierhoff (v. li.), Tina Rosier und Tatjana Schroth genießen im Lädchen "tafelkult" das Bad in dem Geschenke-Meer. Foto: Ralf Engel / IKZ Hemer

Das ist der schönste Moment für uns, dann ist der ganze Stress vergessen. Tina Rosier - über die Geschenkeübergabe in den Altenheimen

Im Geschäft stapelten sich am Mittwoch die rund 300 Geschenke. „Die Kunden machen es mit so viel Liebe. Viele haben an die ihnen unbekannten Bewohner Briefe oder Gedichte geschrieben, Kinder haben Bilder gemalt“, zeigt sich Tina Rosier begeistert. Spender haben sich auch als echte Verpackungskünstler bewiesen und manchen kleinen Wunsch durch weitere Geschenke ergänzt. „Wir danken all unseren Kunden“, freute sich die Ihmerterin zusammen mit Nina Heierhoff und Tatjana Schroth über die Resonanz.

Am Mittwoch wurden die Geschenke in zwei Bullis geladen und zu den beiden Altenheimen transportiert. „Das ist der schönste Moment für uns, dann ist der ganze Stress vergessen. Das ist dann das schönste Weihnachten“, sagt Tina Rosier über die Übergabe. Die Geschenke werden dann auf den Weihnachtsfeiern der Wohngruppen übergeben. Und weil es so schön ist, soll es im nächsten Jahr eine Wiederholung geben.

