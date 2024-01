Hemer: Spannende Entdeckungen auf der Polizeiwache

Hemer Vorschulkinder aus den Kindertagesstätten erkunden die Stadt Hemer. Was die Kinder der AWO bei der Polizei erlebt haben.

In der eigenen Stadt gibt es so viel zu entdecken, daher gehören Erkundungstouren zum festen Programm der Vorschulkinder in den Hemeraner Kindertagesstätten. Feuerwehr und Polizei sind dabei beliebte Ziele. So waren die Kinder des Ruth-Grohe-Hauses der Arbeiterwohlfahrt jetzt auf der Polizeiwache zu Gast.

Blaulicht fasziniert die Kinder

Die Bezirksbeamten Dietmar Haefs und Andre Marczenke hatten der aufgeregten Kindergruppe jede Menge zu zeigen. Am spannendsten war für viele der 17 Kinder das Einsteigen in den Streifenwagen. Als dann noch Blaulicht und Martinshorn eingeschaltet wurden, war die Begeisterung groß. Auf der Wache wurden die Zentrale und die Ausrüstung der Beamten vorgestellt. Viele Fragen hatten die Kinder so auch ganz konkret zur Höhe von Strafmandaten oder zur Höchstgeschwindigkeit mit Blaulicht. Eines vermissten die AWO-Kinder allerdings - ein Gefängnis. Das Gewahrsam gibt es nur in Iserlohn.

Mehr aus Iserlohn, Hemer und Letmathe

Vor Schulbeginn haben die Kindergartenkinder vielfältigen Kontakt zur Polizei, so bei Schulwegübungen oder Eltern-Kind-Nachmittagen. Besuche stehen auch noch bei der Feuerwehr und beim Bürgermeister an. Bei Rundgängen durch die Stadt werden beispielsweise Zahlen spielerisch entdeckt. „Viele Kinder kennen ihre Stadt nicht“, ist der Eindruck von Martina Noack, die zusammen mit Silke Viete-Benscheid die Exkursion begleitete.

