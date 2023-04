Hemer: Spannende Schatzsuche für Kinder im Felsenmeer

Deilinghofen. Die Premiere der Ferienfreizeit im Sauerlandpark Hemer ist gelungen. Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren tobten sich aus. Das haben sie erlebt.

Es war im Felsenmeer in Hemer wie ein kleiner Wettstreit zwischen den Vögeln und den Kindern. Verschiedene Vögel trällerten in allen Tonarten ausgelassen vor sich hin, aber die Jungen und Mädchen aus der Ferienfreizeit des Sauerlandparks waren mindestens genauso munter. Sie suchten im Felsenmeer lautstark einen Schatz, der gar nicht so leicht zu finden war. Unterwegs galt es, verschiedene Aufgaben zu lösen. Alle waren mit ganz viel Spaß dabei. Es war quasi ein perfekter Tag, die Sonne lachte und machte das Ganze zu einem großen Vergnügen.

Zum ersten Mal hat der Sauerlandpark die Ferienfreizeit alleine auf die Beine gestellt. „Wir sind sozusagen das Pilotprojekt“, freute sich Heike Bäcker, zuständig beim Sauerlandpark für das Grüne Klassenzimmer. Und so konnten die Kinder wochenweise angemeldet werden. „Diese Woche haben wir tatsächlich nur ein Hemeraner Kind dabei“, machte sie deutlich, dass das Interesse auf die Ferienfreizeit riesig war. Ein Kind wurde beispielsweise jeden Morgen aus Schwerte nach Hemer gebracht.

Viele Aktionen in den Osterferien in Hemer

Die beiden Wochen waren gespickt mit vielen Aktionen. Ihre Basis hatte die Gruppe in den früheren Räumen der Geflügelzüchter aufgeschlagen. Von dort starteten die verschiedenen Aktionen. „Die Kinder waren viel draußen an der frischen Luft, und wir freuen uns, dass die Eltern das so mitgetragen haben, denn teilweise sahen alle ganz schön schlammig aus“, so Heike Bäcker. Zusammen mit Maike Wagner, Nadine Hamer, Sophie Schroter und Ursula Ladleff hat sie ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt, das bei den Kindern gut ankam und zum einen den Entdeckergeist, zum anderen die Kreativität weckte.

So haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zwischen 6 und 12 Jahren unter anderem mit Specksteinen gearbeitet oder sich mit Trockenfilzen beschäftigt. Außerdem gab es eine Osterrallye und am Freitag die aufregende Schatzsuche im Felsenmeer. Auch das Geocaching stand hoch im Kurs. Mit großer Begeisterung bauten die Jungen und Mädchen zudem Insektenhotels. Da auch der Sauerlandpark an sich beste Möglichkeiten bietet, den Tag spannend zu gestalten, wurden auch die dortigen Möglichkeiten gerne genutzt.

Mittagessen gab es jeden Tag aus dem Kindergarten Zaubergarten, zudem brachte jedes Kind etwas Obst mit, so dass nachmittags ein bunter Obstteller genascht wurde.

