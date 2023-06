Hemer: Spannendes Umwelt-Musical spielt im Graslöwenland

Hemer. 1200 Kinder und Erwachsene begaben sich auf eine spannende Reise in das Graslöwenland. Das Umweltmusical wurde in Hemer dreimal aufgeführt.

Auf eine fantasievolle Reise in das Graslöwenland begaben sich über 1200 Kinder und Erwachsene im Alten Casino. In drei Aufführungen präsentierte die Musikschule das Umweltmusical „Der Graslöwe“. Nach monatelangen Vorbereitungen freuten sich alle Mitwirkenden über den großen Erfolg.

Das Umwelt-Musical stammt aus der Feder von Prof. Michael Schmoll (Musik) und Harald Genkie (Text). Mittlerweile wird es in Zusammenarbeit mit der DBU (Deutsche Bundesstiftung Umwelt) europaweit aufgeführt. Ralph Schulte hatte als Leiter der Hemeraner Musikschule die Idee einer Wiederaufnahme.

Alle Stücke live gespielt

Gemeinsam mit Prof. Michael Schmoll als Musikalischen Leiter wurde seit März geprobt. Michael Schmoll hat eine neue, gekürzte Fassung komponiert und wirkte selbst in der Lehrerband am Klavier mit. Zusammen mit Ralph Schulte am Keyboard, Benny Mokross am Schlagzeug, Birgit Maiworm an Flöte, Saxophon und Klarinette sowie Valentin Seiss am E-Bass wurden alle Stücke live gespielt.

Als tierische Sängerinnen brillierten Schülerinnen aus den Gesangsklassen von Ursula Schwingel und Maria Brandt. Esther Hagedorn, Marlene Hagedorn, Lelia Hasse, Franziska Jung, Helena Hometa, Leonie Vicariesmann, Mathilda Kramme, Katarina Hometa, Caitlin Halbach, Angelika Shchapova und Sophie Kersting stellten die Inselbewohner vom Flamingo Farbklecks über den Affen Banane bis zum Graslöwen dar. Das Bühnenbild stammte von Anica Garacis, Choreographie und Kostüme von Wanda Godlewska, Licht und Ton von Peter Harte. Regie führte Antonia Schwingel.

Über 1200 Kinder und Eltern sahen bei drei Aufführungen im Alten Casino das Musical "Graslöwe". Foto: Ralf Engel

Jeweils 500 Kinder aus insgesamt acht Grundschulen besuchten die beiden Schulaufführungen. Etwas kleiner und ruhiger war die Familienmatinee am Sonntag.

Tosender Applaus für alle

Der „Graslöwe“ ist ein Musical für Jung und Alt: Es erzählt die Geschichte vom Graslöwen, der mit seinen Freunden auf einer unberührten Insel lebt. Als sie in einer Flaschenpost das Bild eines schönen, fernen Landes finden, begeben sich der Graslöwe und seine Freundin Rüsselchen auf eine große Reise über das Meer – auf der Suche nach dem unbekannten Land und stoßen dabei auf ungeahnte Abenteuer.

Als sie genauer hinsehen sind sie entsetzt, dass die menschlichen Bewohner ihre Natur vergiften. Darum sind sie froh, als sie Kinder kennen lernen, die für den Schutz ihrer Umwelt kämpfen.

Ein Musical mit Botschaft

Und sie erkennen, dass sie ihnen helfen müssen, weil die Verschmutzung der Menschenwelt auch ihre Heimat bedroht. So bot das unterhaltsame Musical noch eine wichtige Botschaft und wurde durch den Kinder-Umweltsong „Hey hallo“ gekrönt. Mit tosendem Applaus wurden alle Mitwirkenden belohnt.

