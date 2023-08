Hemer: Speläo-Gruppe stellt 3D-Felsenmeer-Projekt vor

Hemer. Die Höhlen unter dem Felsenmeer werden bald digital erlebbar sein. Vermessungsarbeiten haben über zwei Jahre in Anspruch genommen.

Zwei Jahre lang haben die 3D-Vermessungsarbeiten im Felsenmeer in Anspruch genommen. Jetzt ist das Projekt abgeschlossen, weshalb die Stadt Hemer, die Speläo-Gruppe-Sauerland (SGS) und der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) zu einer Präsentationsveranstaltung am Montag, 28. August, um 19 Uhr ins ZwanzigZehn am Sauerlandpark (Platanenallee) einladen. Der Eintritt ist kostenlos.

Was unter den zerklüfteten Schluchten des Felsenmeers in Hemer zu entdecken ist, war bislang ausschließlich Profi-Höhlenkundlern zugänglich. Das wird sich jetzt ändern, denn das Gemeinschaftsprojekt der Stadt Hemer, der Speläo-Gruppe-Sauerland und der LWL-Archäologie für Westfalen wurde erfolgreich beendet. Dabei wurden, so die Stadt, die verkarsteten Bereiche unter dem Felsenmeer erlebbar gemacht und können in Kürze „über Tage“ auf mobilen Endgeräten vor Ort abgerufen werden.

Wissenschaftliche Erkenntnisse

Darüber hinaus wird in den kommenden Wochen eine spezielle 3D-Visualisierung ins Felsenmeermuseum an der Hönnetalstraße einziehen und dieses um eine weitere Attraktion bereichern. Nicht nur extrem aufwendig waren die Vermessungsarbeiten in den Felsenmeer-Höhlen durch die Speläo-Gruppe-Sauerland und die anschließende Datenverarbeitung durch die Hemeraner Firma Iumax, sie haben auch wertvolle wissenschaftliche Erkenntnis mit sich gebracht.

„Das soll der Öffentlichkeit natürlich nicht verborgen bleiben, weshalb die Stadt Hemer und ihre Kooperationspartner zu der gemeinsamen Vortragsveranstaltung einladen“, schreibt die Stadt. Dabei wird die Ergebnispräsentation des Projekts rund um die am besten erhaltenen Altbergbaustrukturen des Mittelalters in Nordrhein-Westfalen unter Tage auch bebildert.

Modernes technisches Equipment

Björn Wegen und Wolfgang Hänisch von der SGS zeigen ihre Forschungsergebnisse, die in einem aufwendigen Scan mündeten, mit dem erstmals die untertägige Welt detailliert erfasst wurde. Dabei stellen sie das moderne technische Equipment vor, mit dem sie unter Tage gearbeitet haben. Die dabei gewonnenen wissenschaftlichen und archäologischen Erkenntnisse wird im Anschluss Dr. Manuel Zeiler (LWL-Archäologie für Westfalen) vorstellen, ehe Mark Pützer (Iumax) die technische Umsetzung und Datendigitalisierung erläutert.

Finanziell gefördert wurde das Projekt vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen.

