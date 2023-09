Hemer: Sperrungen wegen Straßensanierung

Hemer. In Hemer werden mehrere Straßendecken saniert. Welche Bereiche für den Verkehr teil- beziehungsweise vollgesperrt werden müssen.

Auch in diesem Jahr wird die Stadt Hemer Straßendecken sanieren lassen. Ab Donnerstag, 28. September, beginnen die Vorarbeiten (Schachtregulierungen und Profilierungsarbeiten) für vier geplante Straßen. Der sogenannte Einbau der Dünnschichten erfolgt voraussichtlich ab dem 11. Oktober. Teil- und Vollsperrungen in der Umgebung der Straßen Am Bergmannspfad, Burhanstraße, Ringstraße und De-Fries-Straße sind zu erwarten.

Die Vorarbeiten an den betroffenen Straßen Am Bergmannspfad von Dorfstraße bis Am Bergmannspfad 13 sowie die Burhanstraße von Stemmessiepener Weg bis Im Eichholz beginnen voraussichtlich am 28. September. Die Dünnschichten werden ab dem 11. Oktober aufgetragen. Die Ringstraße von Westendorfstraße bis Ihmerter Straße wird ab dem 5. Oktober saniert, weitere Arbeiten folgen am 12. Oktober. Die Vorarbeiten an der De-Fries-Straße von Grafschaftsweg bis An der Werthwiese beginnen voraussichtlich ab dem 9. Oktober, die Dünnschichten werden voraussichtlich ab dem 12. Oktober aufgetragen. Aufgrund der zum Teil sehr engen Fahrbahnbreiten müssen die Straßen für die Dauer der Vorarbeiten punktuell und während des anschließenden Dünnschichteinbau voll gesperrt werden. Alle Anlieger werden gebeten, sich im Bereich der Baustelle umsichtig zu verhalten, Fahrzeuge außerhalb der Baustelle zu parken und die vorhandene Baustellenbeschilderung zu beachten.

Da die Arbeiten witterungsabhängig sind, können Terminverschiebungen beziehungsweise Bauzeitverlängerungen infolge Schlechtwetter möglich sein. Die Stadt Hemer sowie alle am Bau Beteiligten sind bestrebt, die eventuell entstehenden Behinderungen der Anlieger so gering wie möglich zu halten. Es wird um Verständnis gebeten, dass gewisse Beeinträchtigungen im Rahmen der Baumaßnahme unvermeidlich sind. Für Fragen, Anregungen und Hinweise steht Katharina Arms (Fachdienst Verkehrsplanung und Straßenbau) unter 02372/551-349 oder per E-Mail an k.arms@hemer.de zur Verfügung.

